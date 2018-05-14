У МЗС Росії відреагували на нові санкції ЄС через вибори президента в Криму

Росія залишає за собою право «адекватно реагувати» на нові санкції Європейського союзу через вибори президента Росії в окупованому Криму, заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Вважаємо, що і в самому Євросоюзі всім давно очевидна марність антиросійських санкцій, що перетворилися в ритуальні демонстрації внутрішньої ЄСівської «солідарності». Єдиний їхній практичний результат – накопичення «подразників», що перешкоджають вибудовувати взаємовигідний діалог і співпрацю з Росією в інтересах наших громадян», – заявила Захарова.

14 травня Рада ЄС застосувала санкції проти п’ятьох посадовців виборчих комісій у Криму і Севастополі. Вони полягають у забороні на в’їзд до Євросоюзу та заморожуванні активів.

Вибори президента в Росії відбулися 18 березня. На них учетверте переміг Володимир Путін. Російська влада також провела голосування в анексованому нею Криму, попри заперечення України і заяви міжнародних організацій і західних урядів про невизнання «виборів» на півострові.

19 березня президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і такими, що «не мають правових наслідків» результати голосування, яке Росія провела на анексованому нею півострові.

Верховна Рада України 22 березня проголосувала за постанову про невизнання виборів президента Росії на території Криму.