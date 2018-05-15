МОЗ призначив генерального директора «Електронного здоров’я»

Міністерство охорони здоров’я України призначило генерального директора державного підприємства «Електронне здоров’я», повідомляє прес-служба відомства. Ним став Денис Мацуй.

У МОЗ заявили, що найважливішими напрямками «Електронного здоров’я» залишаються впровадження принципів безпеки, визначення пріоритетів розробки, підтримка поточного плану трансформації системи охорони здоров’я.

У відомстві заявили, що Мацуй має понад 11 років досвіду у сфері інтернет-технологій, стратегічного планування та управління. До 2017 року він був директором з маркетингу та комерційним директором компанії OpsWay.

2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати в будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути приєднаним до системи «Електронне здоров’я».

11 травня в МОЗ заявили, що декларації з лікарями підписали 3,5 мільйона українців.