Лідера Північної Кореї запросили в анексований Крим

Депутат підконтрольної Кремлю міської ради Сімферополя від КПРФ Степан Кіскін написав відкритого листа керівникові Північної Кореї Кім Чен Ину із запрошенням відвідати анексований Росією Крим.

Як повідомляє прес-служба депутата, в своєму зверненні до лідера КНДР Кіскін подякував голові Трудової партії Кореї за «визнання» анексії Криму і висловив сподівання на встановлення прямого залізничного й авіасполучення між Сімферополем і Пхеньяном.

Кримський депутат уточнив, що лист Кім Чен Ину відправив послу КНДР в Росії Кім Хен Джуну з проханням, щоб дипломат передав його адресату.

За підсумками переговорів лідерів Південної і Північної Кореї, що відбулися 27 квітня, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч з лідером Північної Кореї відбудеться в Сінгапурі 12 червня.

Водночас напередодні через військові навчання США та Південної Кореї КНДР зупинила переговори на найвищому рівні з Сеулом, заплановані на 16 травня. Крім того, Північна Корея пригрозила скасувати плановану на наступний місяць зустріч свого лідера Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, якщо Вашингтон наполягатиме на відмові КНДР від ядерної зброї.