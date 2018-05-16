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16 Травень 2018, Київ 14:40
Новини | Політика

Лідера Північної Кореї запросили в анексований Крим

Кім Чен Ин

Депутат підконтрольної Кремлю міської ради Сімферополя від КПРФ Степан Кіскін написав відкритого листа керівникові Північної Кореї Кім Чен Ину із запрошенням відвідати анексований Росією Крим.

Як повідомляє прес-служба депутата, в своєму зверненні до лідера КНДР Кіскін подякував голові Трудової партії Кореї за «визнання» анексії Криму і висловив сподівання на встановлення прямого залізничного й авіасполучення між Сімферополем і Пхеньяном.

Кримський депутат уточнив, що лист Кім Чен Ину відправив послу КНДР в Росії Кім Хен Джуну з проханням, щоб дипломат передав його адресату.

За підсумками переговорів лідерів Південної і Північної Кореї, що відбулися 27 квітня, президент Південної Кореї Мун Чже Ін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявили, що Пхеньян і Сеул домовилися працювати над ядерним роззброєнням Корейського півострова.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч з лідером Північної Кореї відбудеться в Сінгапурі 12 червня.

Водночас напередодні через військові навчання США та Південної Кореї КНДР зупинила переговори на найвищому рівні з Сеулом, заплановані на 16 травня. Крім того, Північна Корея пригрозила скасувати плановану на наступний місяць зустріч свого лідера Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, якщо Вашингтон наполягатиме на відмові КНДР від ядерної зброї.

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