КНДР погрожує скасувати зустріч Кіма з Трампом, якщо Вашингтон не змінить своїх вимог

Північна Корея погрожує скасувати плановану на наступний місяць зустріч свого лідера Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, якщо Вашингтон наполягатиме на відмові КНДР від ядерної зброї.

Офіційне північнокорейське агентство KCNA процитувала першого віце-міністра закордонних справ Кіма К’є Ґуна, який заявив, що доля саміту КНДР і США, як і двосторонніх зв’язків, «буде зрозумілою», якщо США намагатимуться «змусити Північну Корею в односторонньому порядку позбутися ядерної програми».

Він розкритикував заяву американського радника з питань національної безпеки Джона Болтона, який закликав Північну Корею якнайшвидше відмовитися від ядерного арсеналу.

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Напередодні це ж агентство повідомило, що КНДР зупиняє переговори на найвищому рівні з Сеулом, заплановані на 16 травня, через військові навчання США та Південної Кореї.

Агентство KCNA назвало навчання «провокацією, яка суперечить позитивному політичному розвитку на Корейському півострові».

KCNA також висловлювало сумнів щодо проведення саміту між лідером Північної Кореї Кім Чен Ином та президентом США Дональдом Трампом, запланованого на 12 червня.

Державний департамент США, зі свого боку, заявив, що продовжує підготовку до саміту. У відомстві додали, що не отримували повідомлень про зміну позиції Пхеньяна.

Двотижневі військові навчання Південної Кореї та США Max Thunder розпочалися 11 травня. У них беруть участь близько 100 військових літаків, включно з бомбардувальниками Б-52 та винищувачами F-15E.

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон веде активний діалог із КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав. Така зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином має відбутися 12 червня в Сінгапурі.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху має стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів.