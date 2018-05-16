Москалькова закликає Київ «схаменутися» і дозволити екіпажу судна «Норд» повернутися до Криму

25 березня українські прикордонники затримали в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі.

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова просить владу України «відпустити додому, в Крим» екіпаж арештованого керченського судна «Норд».

«Я закликаю кожною клітинкою своєї душі українських колег: схаменіться. Дайте можливість повернутися людям до сім’ї, на свою землю. Дуже важко, коли в сферу прав людини вторгається політика, це завжди позначається на долях людей негативним чином», – цитує Москалькової російське інформагентство ТАСС.

Російський омбудсмен додала, що «російська сторона робить все можливе для якнайшвидшого повернення екіпажу судна».

Приморський районний суд Маріуполя оштрафував громадян України, членів екіпажу заарештованого керченського судна «Норд», але їхні адвокати оскаржили це рішення. Пізніше члени екіпажу кілька разів намагалися залишити материкову частину України, але з наявними у них паспортами громадян Росії це на законних підставах зробити неможливо.

За останніми даними, члени екіпажу «Норду» «перебувають на території російського посольства в Києві».

У відповідь на затримання «Норда» управління ФСБ Росії в анексованому Криму порушило кримінальну справу стосовно співробітників Держприкордонслужби України, які затримали судно в Азовському морі. Українські прикордонники назвали це «тиском на Держприкордонслужбу України».

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Із липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

За період із 1 серпня 2017 року по 31 січня 2018 року до закритих портів Криму зайшло 591 судно-порушник.