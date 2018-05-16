Білий дім «все ще сподівається», що саміт США і Північної Кореї відбудеться

Білий дім «все ще сподівається» на те, що планований саміт між лідерами США Дональдом Трампом і Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться, попри погрози Пхеньяна скасувати зустріч.

«Ми все ще сподіваємося, що зустріч відбудеться, і ми продовжимо цей шлях. З іншого боку, ми готувалися до того, що це будуть складні переговори. президент готовий, якщо зустріч відбудеться. А якщо ні, ми продовжуватимемо кампанію максимального тиску», – сказала 16 травня в інтерв’ю Fox News речниця Білого дому Сара Сандерс.

Північна Корея погрожує скасувати плановану на наступний місяць зустріч свого лідера Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа, якщо Вашингтон наполягатиме на відмові КНДР від ядерної зброї.

Офіційне північнокорейське агентство KCNA процитувала першого віце-міністра закордонних справ Кіма К’є Ґуна, який заявив, що доля саміту КНДР і США, як і двосторонніх зв’язків, «буде зрозумілою», якщо США намагатимуться «змусити Північну Корею в односторонньому порядку позбутися ядерної програми».

Він розкритикував заяву американського радника з питань національної безпеки Джона Болтона, який закликав Північну Корею якнайшвидше відмовитися від ядерного арсеналу.

Напередодні це ж агентство повідомило, що КНДР зупинила переговори на найвищому рівні з Сеулом, заплановані на 16 травня, через військові навчання США та Південної Кореї.

Агентство KCNA назвало навчання «провокацією, яка суперечить позитивному політичному розвитку на Корейському півострові».

Протягом останніх місяців офіційний Вашингтон веде активний діалог з КНДР про можливості проведення зустрічі керівників двох держав. Така зустріч між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином має відбутися 12 червня в Сінгапурі.

США домагаються від Північної Кореї цілковитої відмови від розробки ядерної зброї і перетворення Корейського півострова в зону, вільну від ядерної зброї. Одним із кроків на цьому шляху має стати повне виведення з ладу північнокорейського полігону, де в останні роки проводили випробування ядерних зарядів.