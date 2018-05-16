Екс-голова Держекоінспекції не задекларував майно на понад 4,6 мільйона гривень – НАЗК

Колишній голова Державної екологічної інспекції Андрій Заїка не задекларував майно на понад 4,6 мільйона гривень, повідомило Національне агентство України з питань запобігання корупції.

В агентстві заявили, що в декларації за 2015 рік Заїка не вказав власну земельну ділянку в Ялті, ділянку дружини в Київській області та три земельні ділянки матері в Київській та Чернігівській областях. Крім того, він не задекларував автомобілі дружини Mazda 5 і матері Nissan Qashqai та дохід від продажу свого прогулянкового катера.

У НАЗК зазначили, що в декларації за 2016 рік посадовець не вказав автомобіль Peugeot 2008, придбаний його матір’ю в цьому ж році, а також дохід, отриманий нею та дружиною від продажу об’єктів нерухомого та рухомого майна: двох земельних ділянок, житлового будинку, квартири, бази відпочинку та двох автомобілів.

Згідно з повідомленням, в обох деклараціях Заїка не зазначив фінансові зобов’язання перед банком за кредитним договором, які виконав у 2017 році. Крім того, НАЗК встановило, що посадовець отримував від Нацбанку ліцензію на здійснення інвестицій за кордоном. Андрій Заїка підтвердив, що придбав корпоративні права за кордоном, однак якої компанії – не повідомив.

Заїка не коментував інформацію.

Його звільнили з посади голови Державної екологічної інспекції у лютому 2017 року. Перед цим комісія Міністерства екології та природніх ресурсів завершила комплексну перевірку діяльності ДЕІ за період із червня 2015 року по січень 2017 року і встановила низку серйозних порушень природоохоронного законодавства.