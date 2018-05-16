США: турецького банкіра засудили до 32 місяців у справі про порушення санкцій проти Ірану

Турецького банкіра Мехмета Хакана Атіллу засудили в США до 32 місяців тюрми у справі про ухилення від дотримання санкцій проти Ірану.

Американська прокуратура вимагала для виконавчого директора турецького державного банку Halkbank до 20 років ув’язнення.

Один із адвокатів Атілли, Віктор Рокко, назвав вирок суду «справедливим», але заявив, що буде подавати апеляцію.

У суді захист Атілли заявив, що банкір не здійснював «економічних злочинів» або «злочин нелояльності» до США і що жодна особа не зазнала фінансових втрат.

3 січня федеральний суд у Нью-Йорку визнав заступника генерального менеджера державного Halkbank Мехмета Хакана Атіллу винним у шахрайстві й змові, але не причетним до відмивання грошей.

Halkbank заперечує порушення закону і заявляє, що його транзакції відповідають місцевим і закордонним правилам.

Прокурори стверджували, що 47-річний Атілла брав участь у схемі відмивання 1 мільярда доларів від видобутку нафти і газу в Ірані через американські банки, порушуючи санкції США. Вони також вважають, що банкір змовився з 34-річним трейдером Резою Заррабом щодо шахрайських операцій із золотом та продовольством.

Ключовий свідок американських слідчих заявляв, що Ердоган особисто сприяв роботі схеми, хоча сам президент заперечував ці звинувачення. Прокурори США не висували йому обвинувачення.

Віце-прем’єр Туреччини Бекір Боздаг 4 січня заявив, що рішення американського суду щодо Атілли нанесло значної шкоди відносинам Анкари й Вашингтона і може мати негативний вплив на майбутню співпрацю. Речник президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана називав рішення «скандальним».

Сам Ердоган заявив, що це «спроба політичного перевороту» проти його уряду.