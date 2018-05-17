У Черкасах після отруєння в школі в лікарні досі перебувають 3 дітей – МОЗ

У Черкасах після отруєння в школі в обласній дитячій лікарні досі перебувають 3 дітей.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я, їх лікують від супутніх захворювань, які виявили під час обстеження.

Ці захворювання ніяким чином не пов’язані із отруєнням, наголошують у МОЗ.

У міністерстві наголошують, що лабораторні аналізи повітря і ґрунту не показали критичного вмісту жодних сполук, що могли би спричинити реакцію організму, вода і повітря є безпечними за санітарно-гігієнічними показниками.

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За даними ДСНС, 8 травня на території загальноосвітньої школи № 8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття і стали непритомніти учні школи (2-9 класи). Всього на лінійці були присутні 424 учні. Спочатку у ДСНС повідомляли про госпіталізацію 42 дітей через, за попередніми даними, отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що 54 дитини та четверо дорослих перебувають у лікарнях. За даними МОЗ, у госпіталізованих спостерігалась токсична реакція на інгаляційний контакт з невідомою речовиною.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.