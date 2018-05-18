У МЗС припускають, що після запуску «Північного потоку-2» можлива ескалація конфлікту

У Міністерстві закордонних справ заявляють, що альтернативний шлях поставки російського газу в Європу може призвести до посилення конфлікту після завершення будівництва «Північного потоку-2». Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявила в ефірі Радіо НВ.

«Це дійсно питання безпеки не тільки української, а й в цілому європейської. І якщо буде побудований Північний потік-2, то у нас немає гарантії ескалації конфлікту з боку Росії ніякої, тому що є альтернативний шлях постачання цього газу в Європу. Їх (Німеччину– ред.) можна переконувати тільки спільними зусиллями з такими партнерами як США. Самостійно ми вже переконуємо більше двох років цього не робити, і тільки останнім часом коли вони зрозуміли, що санкції можливі і проти європейських компаній, вони почали шукати можливі компроміси», – сказала вона.

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Проект «Північний потік-2» (Nord Stream-2) має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку».

В Єврокомісії заявили, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу.