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20 Травень 2018, Київ 11:34
Новини | Міжнародні

Ердоган їде до Сараєва агітувати серед турків перед виборами

20 травня президент Туреччини агітуватиме турків у Боснії, до приїзду Реджепа Тайїпа Ердогана готуються в Сараєві, 20 травня 2018 року

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує провести 20 травня у Сараєві передвиборчий мітинг серед турків-експатріантів. Мітинг в столиці Боснії і Герцеговини відбудеться після того, як кілька країн Європейського союзу заборонили на своїх територіях такі демонстрації.

Боснійські ЗМІ повідомляють, що близько 20 тисяч людей, як очікується, візьмуть участь в мітингу в спортивному центрі Zetra, де напередодні розмістили великі портрети Ердогана і першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка.

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Торік між ЄС та Туреччиною виникла напруженість у відносинах, коли чимало країн заборонили турецьким політикам проводити мітинги напередодні референдуму, який в підсумку розширив повноваження Ердогана.

24 червня в Туреччині заплановані президентські і парламентські вибори.

У Європі налічується близько 3 мільйонів турків, які мають право голосу на виборах в Туреччині, лише в Німеччині їхня кількість сягає близько 1,4 мільйона людей.

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