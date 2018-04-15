Путін розповів Ердогану, що дії Заходу в Сирії «порушують принципи права»

Президент Росії Володимир Путін провів пізно ввечері 14 квітня телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Тайїпом Ердоганом, повідомляє прес-служба російського лідера.

«Обговорювалася ситуація навколо Сирії в результаті ракетних ударів США і їх союзників по території цієї країни. Президент Росії підкреслив, що дії групи західних країн брутально порушують Статут ООН і основоположні норми і принципи міжнародного права», – вказано в повідомленні.

«Російська і турецька сторони виходять з того, що через те, що сталося, необхідно активізувати двосторонню взаємодію, спрямовану на реальне просування процесу політичного врегулювання в Сирії», – додає прес-служба Путіна.

Президент Туреччини має відмінну від путінської точку зору на останні події в Сирії. Ердоган 14 квітня привітав повітряні удари західних союзників у Сирії. «Ми вважаємо операцію доцільною», – сказав він на форумі владної Партії справедливості та розвитку.

Удари по Сирії, що були завдані вночі 14 квітня, США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Водночас президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави». Путін заявив, що удари були завдані по «об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури» Сирії.

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