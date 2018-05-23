Суддя Гольник має намір оскаржити рішення ВРП про догану

Суддя Октябрського райсуду Полтави Лариса Гольник заявила про намір оскаржити рішення Вищої ради правосуддя про оголошення їй догани.

«Результат засідання Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя: Струкова – до суворої догани з позбавленням доплат на 3 місяці, мені – догану з позбавленням доплат на 1 місяць. Шокована. Буду оскаржувати. Боротьба триває», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вища рада правосуддя вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Ларису Гольник і застосувати до неї адміністративне покарання у вигляді догани з позбавленням доплат протягом місяця.

У січні до Вищої ради правосуддя надійшли скарги голови Октябрського районного суду Полтави Олександра Струкова, в якому працює Гольник. Струков у своїх скаргах вказував, що суддя Гольник не дотримується правил трудової дисципліни. Зокрема, за словами Струкова, у вересні 2016 року в Октябрському райсуді мали відбутися збори суддів, однак суддя Гольник разом зі своїм чоловіком, журналістами та невідомими особами зірвали проведення вказаних зборів.

Струков скаржився на неетичну поведінку Гольник, яка, на його думку, полягає у оприлюднені нею та її чоловіком некоректних публікацій в соцмережах стосовно нього як голови суду, колег – суддів та працівників апарату суду.

У квітні Вища рада правосуддя відкрила дисциплінарну справу стосовно Лариси Гольник. Доповідачем у цій справі був Павло Гречківський, якого прокуратура підозрює у вимаганні 500 тисяч доларів за незаконний вплив на судове рішення.

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У травні 2014 року до Жовтневого районного суду Полтави надійшла справа міського голови Олександра Мамая. Йшлося про конфлікт інтересів відносно земельних ділянок, які він надав своїй падчерці. Гольник відмовилася винести рішення на користь мера Полтави Олександра Мамая. Резонансна справа набула розголосу через корупційне викриття мера та тиск на Ларису Гольник з боку головуючого суду.