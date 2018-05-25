Поліція досі не встановила речовину, якою отруїлись школярі у Черкасах

Поліція наразі ще не встановила речовину, якою було отруєно школярів у Черкасах 8 травня. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода, датованій 25 травня.

«При проведенні державними установами на місці експрес-аналізів та подальших лабораторних досліджень у відібраних зразках ґрунту, повітря і відібраних органічних зразках отруйних і небезпечних речовин, які б могли призвести до отруєння зазначених дітей, не виявлено, а тому на даний час причина отруєння зазначених дітей не встановлена», – йдеться у листі відомства.

За даними поліції, нині триває проведення низки хімічних та токсикологічних експертиз.

8 травня на території з школи №8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття й почали непритомніти учні школи (2–9-й класи). Всього на лінійці були 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Пізніше 21 та 22 травня інциденти із отруєнням школярів трапилися також у Миколаєві та Харкові. В усіх інцидентах діти скаржились на запаморочення, слабкість та ускладнене дихання. Причину жодного досі не вдалося встановити. Найбільш поширені версії – отруєння токсинами від газового балончика, можливих ремонтних робіт у приміщеннях, або потрапляння шкідливих речовин у каналізацію.