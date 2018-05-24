Не треба сіяти паніку – представник МОЗ про отруєння школярів

Протягом травня в Україні сталося вже чотири випадки масового отруєння дітей у школах невідомою речовиною. В усіх інцидентах діти скаржились на запаморочення, слабкість та ускладнене дихання. Флешмоб зі зриву уроків, халатність чи російська диверсія – співрозмовники Радіо Свобода висувають різні припущення щодо отруєнь українських школярів. Днями ще два випадки стались у Харкові та Миколаєві. Представник Нацполіції України Микола Гулевич закликає дочекатись висновків експертиз і запевняє: наразі слідчі відпрацьовують усі можливі версії.

Радник керівника Міністерства охорони здоров’я України Олександр Ябчанка розповів Радіо Свобода, що більшість дітей, яких госпіталізували в Миколаєві внаслідок масового отруєння, вже виписали додому.

Двоє з дітей залишаються на стаціонарному лікуванні

«Двоє з дітей залишаються на стаціонарному лікуванні, решта учнів після обстеження та наданої необхідної допомоги направлені під нагляд дільничих лікарів, тобто стан їхній стабільний, і можна казати, що станом на сьогодні наслідків для їхнього здоров’я описані випадки не мали», – повідомив він.

Ябчанка також запевнив, що МОЗ буде повідомляти будь-яку актуальну інформацію щодо здоров’я постраждалих на своїх ресурсах. Зі свого боку він радить не вірити чуткам.

Вірте тільки підтвердженим джерелам

«Наразі говорити про паніку передчасно, але, знов же ж, не треба цю паніку сіяти. Вірте тільки підтвердженим джерелам – є відповідні органи виконавчої влади, які дають лише підтверджену інформацію», – закликає радник міністра.

За словами заступника речника Національної поліції України Миколи Гулевича, правоохоронні органи відкрили кримінальні провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Слідчі відпрацьовують всі можливі версії

«Справді слідчі відпрацьовують всі можливі версії цих подій, а також встановлюють всі обставини цих інцидентів для того, щоб з’ясувати, хто ж насправді міг бути причетним до цієї ситуації, і, відповідно, підготувати матеріали для направлення їх до суду», – каже він.

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Юрист-кримінолог Ганна Маляр висуває кілька версій отруєнь дітей в школах.

Щоб зірвати уроки, вони готові на багато чого

«Перше – це може бути диверсія. Друге – чи може бути це якась модна течія самих школярів, якийсь вірусний флешмоб заради того, щоб просто зірвати уроки? Це – теж варіант, бо вони заради цього готові на багато чого. Може бути і халатність», – припускає Маляр.

Експерт вважає, що відсутність висновків слідства протягом тривалого часу може підживлювати паніку в суспільстві.

Якщо не можуть наші лабораторії дати відповідь, чому не звертаються до закордонних?

«Мене дивує, що у нас є наслідки, у нас є діти в реанімації – якщо не можуть наші лабораторії дати остаточну відповідь, чому не звертаються до закордонних лабораторій? І те, що немає відповіді – можливо, ці випадки і не пов’язані між собою, але по кожному немає відповіді, – сіє паніку, страх. І повертаючись до першої версії, а якщо це диверсія, яка її мета? От якраз її метою і може бути паніка і страх», – каже Маляр.

Микола Гулевич зауважує на це, що встановлення істини вимагає часу.

Експертне дослідження – це все ж таки процес

«Треба розуміти, що експертиза, експертне дослідження – це все ж таки процес. Деякий час має бути виділений на проведення цієї експертизи саме для того, щоб встановити або відкинути, по-перше, що це були за речовини, а відповідно, і від результатів експертизи в подальшому встановлювати, які версії з висунутих слідчими могли б бути підтверджені в ході досудового розслідування», – пояснює він.

Як стверджує речник Нацполіції, правоохоронці докладають зусиль, аби захистити дітей від можливих небезпек.

Працівники підрозділів ювенальної превенції регулярно відвідують школи

«В першу чергу – це робота шкільних офіцерів поліції, які в принципі в крупних містах майже в усіх, а в менших населених пунктах це працівники підрозділів ювенальної превенції. Регулярно відвідують школи, проводять заходи для того, щоб роз’яснювати і дітям, і педагогам можливі наслідки якихось протиправних дій або як утриматись від цих дій, як захиститися, не стати жертвою нападу», – пояснює Гулевич.

За його словами, якщо слідство встановить більш тяжкий склад злочину, ніж хуліганство, справу перекваліфікують і причетні понесуть більш серйозну відповідальність, ніж обмеження волі чи штрафи.

Раніше народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко закликала уряд створити міжвідомчу групу, щоб убезпечити дітей від загрози.

Колега Луценко від фракції «Самопоміч» Ірина Подоляк висловлює сумнів у доцільності такого органу.

«Найоперативніше можуть реагувати самі освітні заклади. Тому що я не переконана, що якась міжвідомча група замінить собою роботу правоохоронних органів, слідчих чи СБУ», – вважає вона.

Подоляк вважає показовим, що розпилення газу відбулися в центрально-південній частині України.

Росія засобами ніколи не перебирала і не буде

«Росія засобами ніколи не перебирала і не буде перебирати в тому майбутньому, яке, я сподіваюсь, ми з вами ще побачимо. Це Харківщина, Миколаївщина, Черкащина, Дніпропетровщина – ті райони, які є в принципі доволі складними, де відбувається дуже багато диверсій, така інкорпорація російської агентури в усі сфери життя», – міркує депутат.

Вона припускає, що доцільно було б встановити відеоспостереження в школах та тимчасово дозволити оглядати речі, які школярі приносять до навчальних закладів.

«Немає значення, що в нас де-юре не введений воєнний стан – ми бачимо, що істерія наростає, засоби урізноманітнюються, соціальні мережі в цьому теж можуть мати таку негативну роль. Але функції батьків і їх навіть конституційний обов’язок, якщо немає внутрішнього переконання, – знати, чим займаються їхні діти», – переконана Подоляк.

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