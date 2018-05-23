Кіберполіція перевіряє соцмережі щодо закликів до використання газових балончиків у школах

Департамент кіберполіції Національної поліції України перевіряє соціальні мережі та мережу інтернет загалом із приводу закликів до використання газових балончиків у школах. Про це Радіо Свобода повідомили у прес-службі департаменту.

«Наразі ми проводимо моніторинг соціальних мереж та інтернету на виявлення будь-яких закликів подібного типу. У разі виявлення таких випадків ми передаємо цю інформацію до відповідних служб згідно з їхньою компетенцією», – розповіли у прес-службі Кіберполіції.

22 травня у загальноосвітній школі №3 міста Харкова діти отруїлись невідомим газом.

21 травня інцидент із отруєнням школярів газом стався у школі Заводського району Миколаєва.

8 травня на території з школи №8 у Черкасах під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття й почали непритомніти учні школи (2–9-й класи). Всього на лінійці були 424 учні, понад 50 із них шпиталізували, за попередніми даними, внаслідок отруєння невідомою речовиною.

Причини отруєнь досі не встановлені.