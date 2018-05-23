МОЗ: усіх отруєних газом дітей у Харкові та Миколаєві виписали з лікарень

Усіх постраждалих дітей, які отруїлись газом у Харкові та Миколаєві, виписали з лікарень, повідомляє Міністерство охорони здоров’я на своєму сайті. За даними МОЗ, усі діти почуваються добре.

«Четверо дітей у Миколаєві за бажанням батьків перебувають на обстеженні з приводу супутніх захворювань. Ці захворювання ніяким чином не пов’язані з розпиленням невідомої речовини», – зазначається у повідомленні.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у школі № 3 в Харкові 22 травня розпилили балончик з невідомою речовиною. За даними поліції, 37 дітей звернулися зі скаргами на слабкість і утруднене дихання, 26 з них госпіталізовані до лікарні.

Поліцейські з’ясували, що в приміщенні школи невстановлені особи розпилили невідому речовину. Правоохоронці за цим фактом кримінальне провадження за статтею «хуліганство» Кримінального кодексу України.

21 травня рятувальники інформували, що в школі в Заводському районі Миколаєва розпилили невідомий аерозоль із різким запахом. З приміщення евакуювали близько 400 учнів та працівників школи. 40 школярів шпиталізували.

Міністерство освіти і науки через випадки отруєнь школярів рекомендує посилити охорону і заходи безпеки в усіх закладах освіти.