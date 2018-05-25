НАЗК перевірить декларації депутатів Гєллєра та Новинського

Національне агентство України з питань запобігання корупції повністю перевірить декларації народних депутатів Євгенія Гєллєра та Вадима Новинського, повідомила прес-служба відомства.

В агентстві заявили, що перевірять декларацію Гєллєра за 2017 рік, а також декларації Новинського за 2015 та за 2016 роки.

Відповідно до статті 366-1 Кримінального кодексу України, декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів караються штрафом від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Національне агентство з питань запобігання корупції, яке фактично створене у 2016 році, серед іншого, здійснює перевірку декларацій, проводить моніторинг способу життя чиновників, посадових осіб, держслужбовців, суддів, прокурорів.