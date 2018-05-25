Харківщина: адвокат ромів у справі про вбивство у Вільшанах заявляє про побиття

Адвокат Андрій Муха, який представляє потерпілих у справі про вбивство очільника ромської громади у Вільшанах на Харківщині Миколи Каспіцького, заявляє, що 24 травня на нього скоїли напад і жорстоко побили у власному офісі у місті Дергачі Харківської області.

«Забій легені, рідина в легені, набряк серця, черепно-мозкова травма, підбите око, по тілу садна – п’ятеро людей били. Тому не можу сказати, що помираю, але не дуже добре (почуваюсь – ред.)», – розповів Муха в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, нападники приїхали на двох автомобілях, серед них був прокурор місцевої прокуратури Ільгар Гасанов.

«Оглянули мій кабінет, знайшли теку щодо вбивства у Вільшанах, взяли звідти скаргу на дії прокурора місцевої прокуратури Пісоцького, засунули мені в рота, почали поливати кавою, щоб вона була не така суха, і змушували, щоб я її повністю з’їв. Я не міг цього зробити, тому вони мене били. Після цього забрали 2 тисячі доларів, які лежали у мене в столі, ну, в гаманці, і покинули приміщення», – каже Андрій Муха.

Як зазначив адвокат, щодо нападу він звернувся до поліції і повідомив про злочин за статтею «розбій» Кримінального кодексу, але, попри те, що він називав імена декого із нападників, нікого не було затримано.

Поліція і прокуратура Харківщини наразі інцидент офіційно не коментували.

Радіо Свобода направило запит до Національної поліції та Генеральної прокуратури і очікує на відповідь.

У травні минулого року в селищі міського типу Вільшани на Харківщині сталася збройна сутичка між місцевими ромами та частиною жителів, внаслідок чого одна людина загинула і ще четверо зазнали поранень. В обласному управлінні Національної поліції тоді заявляли, що конфлікт має побутове підґрунтя, і почали провадження за двома статтями: хуліганство та навмисне вбивство.

Як пізніше повідомляло «Громадське радіо», підозрюваним у цій справі є колишній селищний голова Вільшан, а нині депутат Харківської облради Олексій Литвинов. За інформацією ресурсу, після мітингів за участі ромської громади правоохоронці почали також розглядати у розслідуванні мотив міжнаціональної ворожнечі.