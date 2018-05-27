Один український військовий загинув, чотирьох поранено за добу на Донбасі – штаб

Один український військовий загинув і ще чотири зазнали поранень внаслідок бойових дій протягом минулої доби, повідомляє у Facebook штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, обстріли українських позицій тривали на всіх напрямках, всього зафіксовано 28 випадків порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів: поблизу населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам’янка, Широкине на Донеччині таКримське та Новотошківське, що на Луганщині. Також штаб повідомляє про втрати з протилежного боку: чотирьох загиблих і 5 поранених.

Сайти інформаційних ресурсів угруповань «ДНР» та «ЛНР» станом на 9:35 недоступні.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.