Сирія вирішила визнати незалежність Абхазії й Південної Осетії

Сирія погодилася визнати незалежність сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії. Про це йдеться в повідомленнях на сайтах фактичної влади цих регіонів.

Згідно з повідомленнями, в Сухумі і Цхінвалі з’являться посольства Сирії, а в Дамаску будуть відкриті абхазьке й південноосетинське представництва.

У 2008 році незалежність Абхазії і Південної Осетії визнала Росія. Це сталося після короткої війни між Росією і Грузією в серпні того ж року. Тбілісі і країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії. Крім Росії, рішення Сухумі і Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео заявив, що у Вашингтоні вважають окуповані Росією грузинські території – Абхазію і Південну Осетію невід'ємною частиною Грузії, і продовжать надавати підтримку Тбілісі. Помпео закликав Москву вивести війська з Абхзії і Південної Осетії.