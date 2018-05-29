Порошенко: у Берліні готують зустріч у «нормандському форматі» найближчим часом

Президент України Петро Порошенко повідомив про підготовку зустрічі у «нормандському форматі» у Берліні. Про це він сказав у Києві на спільній із німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром прес-конференції.

«Ми домовилися в Аахені, що спробуємо організувати якнайшвидше зустріч на найвищому рівні «норманського формату». І з цього приводу за моїм дорученням заступник президентської адміністрації 1 червня від’їжджає до Берліну для проведення відповідних переговорів», – заявив Порошенко.

Протягом свого візиту 9-10 травня у Німеччину український президент зустрічався у Аахені із своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Ангелою Меркель. Учасником Мінського процесу задля припинення війни на Донбасі є також Росія, але офіційних переговорів у складі так званої «нормандської четвірки» не було з жовтня 2016 року.

Нагодою зустрічі в Аахені стало вручення французькому президентові Емманюелю Макрону міжнародної премії імені Карла Великого за зусилля у справах інтеграції Європи та реформування Європейського союзу.