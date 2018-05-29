Парламентарі НАТО закликали підтримати Україну і Грузію

Парламентська асамблея НАТО закликала країни-члени Північноатлантичного альянсу підтримати прагнення України і Грузії до вступу в НАТО.

Про це йдеться в заяві, ухваленій за підсумками сесії асамблеї, яка завершилася 28 травня у Варшаві. Заява також містить заклик надати Боснії і Герцеговині план дій щодо членства в НАТО.

У декларації міститься заклик до лідерів країн НАТО бути відкритими до «осмисленого діалогу» з Росією, але водночас стримувати можливі загрози, які виходять від неї. Ці загрози названі найбільш серйозними для Північноатлантичного союзу – поряд із тероризмом.

31 травня має відбутися засідання Ради Росія-НАТО, головною темою якого стане ситуація в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, виступаючи у Варшаві, закликав Росію взяти на себе свою частину відповідальності за катастрофу «Боїнга» рейсу MH17 над Донбасом 17 липня 2014 року, а також до співпраці зі слідством, щоб притягти винних до відповідальності. За словами Столтенберґа, катастрофа стала наслідком «агресії Росії проти України».

Раніше міжнародна Спільна слідча група в Нідерландах повідомила про те, що, за її даними, пасажирський літак був збитий з установки «Бук», що належала російським збройним силам.

Північноатлантичний альянс 9 березня заявив, що визнає прагнення України бути повноцінним членом цієї організації

28 лютого президент України Петро Порошенко заявив, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО.

За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна було б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.