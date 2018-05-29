МЗС Грузії заявляє про намір розірвати дипвідносини з Сирією

Міністерство закордонних справ Грузії заявляє, що розірве дипломатичні відносини з Сирією після її рішення визнати незалежність сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії.

Міністр закордонних справ Грузії Міхеїл Джанелідзе 29 травня в Twitter написав, що «визнання незалежності історичних регіонів Грузії маніпульованим Росією режимом Асада в Сирії є ще одним грубим порушенням міжнародного права Асадом і має бути засуджене міжнародною спільнотою».

У МЗС Грузії заявили, що починають процедуру розриву дипломатичних відносин із Сирією.

Раніше фактична влада сепаратистських регіонів Грузії ­– Абхазії і Південної Осетії повідомила, що Сирія погодилася визнати «незалежність» цих регіонів.

У 2008 році незалежність Абхазії і Південної Осетії визнала Росія. Це сталося після короткої війни між Росією і Грузією в серпні того ж року. Тбілісі і країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії. Крім Росії, рішення Сухумі і Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео заявив, що у Вашингтоні вважають окуповані Росією грузинські території – Абхазію і Південну Осетію невід'ємною частиною Грузії, і продовжать надавати підтримку Тбілісі. Помпео закликав Москву вивести війська з Абхазії і Південної Осетії.