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29 Травень 2018, Київ 20:07
Новини | Суспільство

Москва: заарештовано вандала, що пошкодив картину Рєпіна у Третяковській галереї

Картина «Іван Грозний і син його Іван», відома також як «Іван Грозний вбиває свого сина»

Московський суд заарештував до 26 липня Ігоря Подпоріна, який пошкодив картину Іллі Рєпіна «Іван Грозний і син його Іван», розміщену в експозиції Третяковської галереї, повідомляють російські ЗМІ.

25 травня картину пошкодив один із відвідувачів галереї. За версією поліції, він розбив скло металевим стовпчиком огорожі, чоловіка затримали. Джерело російського державного агентства ТАСС повідомило, що свої дії 37-річний житель Воронежа пояснив «недостовірністю зображених на полотні історичних фактів».

Ігор Подпорін
Ігор Подпорін

У галереї заявили, що картина отримала серйозні пошкодження – полотно розірване в трьох місцях, а також анонсували, що надалі цей арт-об'єкт буде захищений броньованим склом.

Російський «Сбербанк» 28 травня підрахував, що реставрація картини коштуватиме до 160 тисяч доларів.

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