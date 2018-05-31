Поліція Німеччини застрелила підозрюваного в нападі з ножем у поїзді

У Німеччині невідомий напав із ножем на пасажирів поїзда в місті Фленсбург, внаслідок чого двоє людей постраждали, нападника застрелили поліцейські, повідомляє поліція.

Інцидент стався 30 травня в швидкісному поїзді на півночі Німеччини.

Мотиви нападника поки що невідомі, ведеться слідство, заявили в поліції.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини поки що не повідомляє, чи пов’язаний нападник з якимось екстремістським угрупованням.

Напередодні влада Бельгії повідомила, що розслідує вбивство двох поліцейських і перехожого у Льєжі 29 травня як теракт. За даними поліції, нападник із ножем атакував жінок-поліцейських, щоб заволодіти їхньою зброєю, і потім застрелив їх.