Поліція Німеччини застрелила підозрюваного в нападі з ножем у поїзді

У Німеччині невідомий напав із ножем на пасажирів поїзда в місті Фленсбург, внаслідок чого двоє людей постраждали, нападника застрелили поліцейські, повідомляє поліція.
Інцидент стався 30 травня в швидкісному поїзді на півночі Німеччини.
Мотиви нападника поки що невідомі, ведеться слідство, заявили в поліції.
Міністерство внутрішніх справ Німеччини поки що не повідомляє, чи пов’язаний нападник з якимось екстремістським угрупованням.
Напередодні влада Бельгії повідомила, що розслідує вбивство двох поліцейських і перехожого у Льєжі 29 травня як теракт. За даними поліції, нападник із ножем атакував жінок-поліцейських, щоб заволодіти їхньою зброєю, і потім застрелив їх.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ