У Львові поліція перевіряє інформацію про мінування вісьмох бізнес-центрів.

«До поліції звернулися співробітники Центру безпеки міста, які повідомили, що близько 11:00 вони знову отримали електронного листа з інформацією про замінування вісьмох будівель львівських бізнес-центрів. Три з них розташовані на вулиці Науковій, два – на Промисловій, інші – на вулицях Зеленій, Богдана Хмельницького та Шевченка», – заявили поліцейські.

Згідно з повідомленням, на місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи, а також працівники інших відповідних служб. Поліція заявила, що проводить евакуацію людей та обстежує офісні приміщення, а також прилеглі до них території.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.