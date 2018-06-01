Еліна Світоліна зіграє в третьому колі Roland Garros

Перша ракетка України Еліна Світоліна 1 червня проведе на відкритому чемпіонаті Франції поєдинок третього кола. Суперницею четвертої у світовому рейтингу тенісистки буде досвідчена румунка, 30-річна Міхаела Бузарінеску, сіяна в Парижі під 31-м номером.

Крім Світоліної, в основній сітці одиночного розряду на Roland Garros залишається ще одна представниця України – Леся Цуренко. 31 травня в другому колі Цуренко перемогла 15-у ракетку світу, американку Коко Вандевеґе – 3:6, 6:4, 6:0.

У третьому раунді Roland Garros Цуренко зіграє з 18-ю ракеткою світу, словачкою Магдаленою Рібаріковою. Цей поєдинок має відбутися 2 червня.