ООС: на Донбасі поранені 3 військових

У прес-центрі Об’єднаних сил, що ведуть операцію проти підтримуваних Росією бойовиків на окупованій частині Донбасу, повідомили про трьох поранених українських військових упродовж доби 2 червня.

«Упродовж поточної доби, 2 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Бойові дії тривали переважно на донецькому напрямку. Ворог проявляв себе поблизу Авдіївки, Опитного та Водяного, що на донецькому напрямку, а також Новотошківського, що на Луганщині», – йдеться в повідомленні прес-центру станом на 18:00.

За словами українських військових, протягом дня бойовики вкотре завадили початку ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції, обстрілявши її зі стрілецької зброї, а околиці розташованої поблизу Авдіївки – з мінометів.

Донецька фільтрувальна станція розташована фактично на лінії контакту між окупованою Ясинуватою і вільною Авдіївкою у так званій «сірій зоні», яку не контролює жодна зі сторін. В обстрілах ДФС сторони конфлікту звинувачують одна одну і заперечують свою вину.

ДФС забезпечує питною водою і вільну Авдіївку, і окуповані Ясинувату, Ясинуватський район і частину Донецька.

У підтримуваному Росією незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що захопило частину території Донецької області і визнане в Україні терористичним, звинувачують українських силовиків в обстрілі Ясинуватої.

Із боку аналогічного угруповання «ЛНР» на частині Луганщини на цей час доступних коментарів про події останнього часу на фронті немає.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі ще 26 березня оголосила про чергове, «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє». Воно було порушене вже через кілька хвилин після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Це була вже третя спроба домовитися про перемир’я лише за 2018 рік. Припинення вогню й раніше проголошувалося як безстрокове, але сторони одразу звинувачували одна одну в його порушеннях. При цьому сторони заперечують свою вину і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні загинули понад 10 тисяч 300 людей.