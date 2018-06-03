Вибори на Одещині: поліція евакуювала людей із дільниці через розбитий термометр

Поліція евакуювала усіх присутніх із виборчої дільниці у Великомихайлівському районі Одещини через розбитий термомент, повідомляють правоохоронці на своєму сайті.

«На підлозі виборчої дільниці у селі Вишневе знайдено уламки скла від розбитого термометра. Працівники поліції обстежили приміщення. Попередньо слідів ртуті виявлено не було. Зараз на місці події очікують працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та медиків. До їх приїзду доступ виборців на дільницю обмежено. Члени виборчої комісії письмово відмовилися залишати дільницю», – мовиться у повідомленні.

Водночас, як також інформують поліцейські, повідомлення про мінування 4-х дільниць у Великомихайлівському та Ширяївському районах (зокрема, і у згаданому селі Вишневе) не підтвердились.

Нині на Одещині тривають вибори в об’єднаних територіальних громадах. За даними поліції, 2 червня внаслідок сутичок на виборчій дільниці села Цебрикове Великомихайлівського району Одеської області постраждали щонайменше 13 поліцейських, на 3 червня призначили повторне голосування.