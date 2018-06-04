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04 Червень 2018, Київ 15:42
Новини | Міжнародні

Сінгапур виділив місце для проведення саміту лідерів США та Північної Кореї

Керівник апарату Кім Чен Ина Кім Чан Сон від’їжджає з готелю в Сінгапурі.

Сінгапур виділив спеціальну зону в цьому місті-державі, яка буде відгороджена з 10 по 14 червня для запланованого саміту між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це йдеться в повідомленні уряду Сінгапуру, поширеному в понеділок.

На території, що включає райони Танглін, Ньютон і Орчард, розташоване Міністерство закордонних справ, посольство США і кілька великих готелів, в тому числі готель Шангрі Ла. Оголошення про це розмістили в урядовій онлайн-газеті.

Як повідомляли раніше, КНДР не планує на час саміту зі США привозити у Сінгапур із Пхеньяна автомобілі, в тому числі лімузин для Кім Чен Ина. Замість цього вони мають намір орендувати автомобілі на місці, повідомляє в понеділок сінгапурська газета «Стрейтс таймс». За традицією, американська делегація доставить у Сінгапур президентські лімузини «Кадилак».

При цьому, за інформацією джерел, північнокорейська делегація, яка прибула в Сінгапур 28 травня для підготовки зустрічі, вимагає надання автомобілів класом не нижче, ніж ті, що будуть у президента США.

Газета «Вашингтон пост» раніше повідомляла, що американська делегація шукає спосіб оплатити витрати на перебування делегації КНДР в Сінгапурі, в тому числі, проживання Кім Чен Ина в готелі. Сінгапурська влада не виключає, що може взяти на себе частину витрат.

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