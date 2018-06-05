Грузія: Саралідзе дає уряду час до 10 червня, щоб зробити кроки для покарання винних у вбивстві його сина

Лідер грузинських протестів Заза Саралідзе заявив, що чекатиме до 10 червня конкретних кроків уряду щодо повторного розслідування смерті його сина для того, щоб винні понесли відповідальність.

Про це він сказав після зустрічі 4 червня після зустрічі з прем’єр-міністром Грузії Ґіорґі Квірікашвілі, повідомляє проект Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

У протилежному випадку Саралідзе обіцяє поновити вимоги з відставки уряду.

«Якщо до 10 числа ми не побачимо конкретних кроків, все зрозуміють – і суспільство, і Грузія, і народ, і політики. Абсолютно всі повинні бути затримані: вбивці, Мірза Субеліані (колишній співробітник грузинської прокуратури – ред.), люди, які діяли за його вказівкою – хай то слідчий, великий чи маленький, міністр», – заявив він.

5 червня з’явилась інформація про затвердження складу тимчасової слідчої комісії у цій справі.

Демонстрації у Грузії почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду щодо двох юнаків, підозрюваних у вбивстві під час бійки у Тбілісі 16-річного Давида Саралідзе взимку минулого року. Як повідомляють ЗМІ, суд у Тбілісі виправдав одного з обвинувачених у вбивстві, а щодо другого перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на спробу умисного вбивства. Водночас першого суд все одно визнав винним у вбивстві іншого загиблого тоді у бійці підлітка – Левана Дадунашвілі. Таким чином, не було фактично встановлено і доведено, хто убив Саралідзе, хоча обоє підозрюваних були засуджені – до 10 і 9 років позбавлення волі.

Лідер протесту Заза Саралідзе, батько загиблого Давида, наполягав на тому, що й інші люди, крім двох підозрюваних, які потрапили до суду, несуть відповідальність за смерть його сина та врятувалися від покарання, бо їхні родичі працювали у грузинській Генпрокуратурі.

Спочатку протестувальники закликали головного прокурора Грузії Іраклі Шотадзе піти у відставку, але після того, як Шотадзе це зробив, демонстранти посилили свої вимоги, вимагаючи відставки всього уряду.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився піти у відставку, але наказав провести нове розслідування вбивств. Парламент Грузії створив тимчасову слідчу комісії у справі про вбивство на початку грудня минулого року в центрі Тбілісі двох підлітків.

За повідомленнями, акції співчуття вимогам Саралідзе відбулися ще в кількох містах Грузії.