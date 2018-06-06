Режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відео, перевіряється версія доведення до самогубства – поліція

Режисер і мандрівник Леондід Кантер зняв свою смерть на відео, це підтвердив у коментарі Радіо Свобода речник Національної поліції Ярослав Тракало. За його словами, згадані матеріали свідчать про те, що чоловік дійсно наклав на себе руки, однак розслідування цієї справи не припинено.

«Справу не закрили, справу ще розслідують, тому що вона розслідується за статтею «умисне вбивство» з позначкою «самогубство», але безумно, ми будемо перевіряти, чи, наприклад, не було доведення до самогубства», – сказав Тракало.

Як повідомляв раніше речник обласного управління поліції Сергій Бриль, це сталося 4 червня близько 22:00. За його словами, на місці слідчі знайшли передсмертну записку.

Один із найвідоміших мистецьких проектів Леоніда Кантера – «З табуретом до океану», в рамках якого він із друзями мандрував світом із табуретом, описуючи свої пригоди.

У 2007 році Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області, створивши там творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи і народні свята. Серед найвідоміших – фестиваль «ХЛІБ своїми руками» і перший афро-етнічний фестиваль «Мама Африка».

У 2015 році презентували документальний фільм про війну на сході України «Добровольці Божої чоти» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія. Зйомки у зоні бойових дій, у тому числі в селі Пісках та Донецькому аеропорті, велися кілька місяців.

А цього року відбулася прем’єра документальної стрічки «Міф» цих двох режисерів про Василя Сліпака,оперного співака, що повернувся в 2015 році з Франції й пішов на фронт добровольцем і загинув в червні 2016 року.

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