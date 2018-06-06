Розбіжності між США і ЄС не впливають на зміцнення європейської безпеки – Столтенберґ

НАТО сподівається, що глибокі розбіжності між європейськими країнами і США навколо торгівлі, клімату чи іранської ядерної програми, не позначаться на безпеці євроатлантичного простору. Про це заявив голова НАТО Єнс Столтенберґ 6 червня, напередодні зустрічі міністрів оборони 29 країн-союзниць.

«Ми вже й раніше бачили розбіжності між країнами НАТО. Нічого нового в цих розбіжностях немає. Натомість ми бачимо, що держави-союзниці зуміли ще більше об’єднатися навколо засадничої місії НАТО – захищати й обороняти одне одного, незважаючи на ці розбіжності. І моя головна відповідальність полягає у тому, щоб гарантувати, що ми продовжуватимемо йти цим шляхом, попри незгоду навколо торгівлі, клімату чи інших речей», – заявив генсекретар альянсу.

Столтенберґ звернув увагу на те, що, попри наявні розбіжності, союз НАТО спромігся зміцнити трансатлантичний зв’язок в сенсі безпеки.

«Північна Америка, тобто США й Канада нарощують свою військову присутність в Європі: ми бачимо більше військ, більше розміщеної техніки і більше військових навчань. Тож, я сприймаю наявні розбіжності дуже серйозно, однак, коли йдеться про співробітництво в сфері безпеки, то трансатлантичний зв’язок за останні кілька років тільки посилився», – пояснив Єнс Столтенберґ.

Він додав, що докладає всіх зусиль, щоб зменшити й обмежити негативний вплив цих розбіжностей на НАТО.

Заява генерального секретаря НАТО пролунала напередодні зустрічей міністрів оборони 29 країн-союзниць в Брюсселі. У рамках цих зустрічей у штаб квартирі альянсу 7-8 червня з робочим візитом побуває й міністр оборони України Степан Полторак.

Нинішня зустріч у НАТО на рівні голів оборонних відомств відбувається за 5 тижнів до саміту Північноатлантичного альянсу, який має відбутися у Брюсселі.

6 червня Єврокомісія схвалила запровадження з липня нових мит щодо американських товарів на суму 2,8 мільярда євро у відповідь на американські мита.

Як йдеться в прес-релізі відомства, загальна сума збитків Євросоюзу через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа становить майже 6 з половиною мільярдів євро. У найближчі три роки Брюссель планує додатково запровадити мита ще на 3,6 мільярда євро.

У березні американський президент Дональд Трамп оголосив про запровадження мит для всіх країн, що постачають до США сталеву і алюмінієву продукцію, проте до кінця травня тимчасово вивів з-під дії цього указу Австралію, Аргентину, Бразилію, Канаду, Мексику, Південну Корею і країни Євросоюзу.

Пізніше було оголошено про рішення не продовжувати дію винятків щодо Канади, Мексики та ЄС.