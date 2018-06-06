НАБУ оприлюднило список учасників Ради громадського контролю

Національне антикорупційне бюро оприлюднило повний список людей, яких обрали на інтернет-голосуванні до нового складу Ради громадського контролю за діяльністю відомства.

За даними, опублікованими на сайті НАБУ, цього разу до ради увійшли кандидати від восьми громадських об’єднань: «Transparency international Україна», «Демократична сокира орди», «Громадський люстраційний комітет», «Асоціація правників України», «Січ-С14», «Автомайдан», «Платформа Громадський контроль», «Антикорупційний штаб».

Четверо з 15 обраних кандидатів були членами попереднього скликання ради: Віталій Устименко, Галина Янченко, Катерина Риженко, Артем Романюков.

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Відповідно до умов проведення конкурсу за кандидатів до нового складу РГК при підрахунку його результатів зараховувалися голоси, зареєстровані системою голосування в період з 09:00 до 21:00. Згідно з протоколами голосування, розміщеними на офіційному веб-сайті НАБУ, в період з 09:00 до 21:00 було зареєстровано голоси 19 298 осіб. НАБУ використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило користувачам слідкувати за процесом голосування в режимі реального часу.