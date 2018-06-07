Двоє українських солдатів загинули, ще двоє поранені на Донбасі – штаб

Двоє українських солдатів загинули, ще двоє поранені на Донбасі під час бойових дій 6 червня, повідомляє штаб української воєнної операції.

Водночас, за даними розвідки, загинули п'ятеро підтримуваних Росією бойовиків, ще троє зазнали поранень.

У штабі зазначили, що 6 червня сепаратисти порушували режим припинення вогню 25 разів, двічі – із застосуванням мінометів.

Крім того, українські військові повідомили, що в ніч на 7 червня бойовики в окупованих районах Луганської області п'ять разів відкривали вогонь зі 120-міліметрових та 82-міліметрових мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.