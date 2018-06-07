Громадянин Узбекистану отримав довічне ув’язнення у справі про теракт у Стокгольмі

Шведський суд 7 червня засудив громадянина Узбекистану Рахмата Акілова до довічного ув’язнення у справі про напад у Стокгольмі в квітні 2017 року, внаслідок якого загинули п’ятеро людей, ще десять були поранені.

Стокгольмський суд заявив, що підсудний визнаний винним у «скоєнні терористичного злочину шляхом вбивства».

Під час процесу, який тривав майже три місяці, в суді свідчили понад 100 людей, зокрема ті, кому вдалося вижити під час нападу, і родичі жертв. Судові слухання супроводжувалися посиленими заходами безпеки.

40-річний Акілов є єдиним обвинуваченим у справі. У суді він визнав провину і пояснив, що таким чином намагався вивести Швецію із очолюваної США коаліції проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Сторона обвинувачення просила суд визнати Акілова винним у скоєнні теракту, засудити до довічного ув’язнення і видворити зі Швеції, де ув'язнені, які відбувають довічні терміни, залишаються за ґратами в середньому 16 років.

Захист підозрюваного просив засудити його до тюремного ув’язнення з визначеним терміном, вказуючи на те, що їхній підзахисний співпрацював зі слідством.

Акілов – будівельний працівник і етнічний таджик з Узбекистану. Його клопотання про надання притулку було відхилене Швецією в 2016 році. Він заявив про вірність «Ісламській державі» напередодні нападу, але жодна організація не взяла на себе відповідальність за нього. Спільне розслідування, проведене узбецькою і таджицькою службами Радіо Свобода і шведським інформаційним агентством TT виявило, що Акілов був у прямому контакті з бойовиками «Ісламської держави» з Таджикистану до, під час і після нападу в Стокгольмі.

Стокгольм став одним із європейських міст разом із Барселоною, Лондоном, Берліном і Ніццою, де в останні роки зловмисники використовували автомобілі для нападу на перехожих.