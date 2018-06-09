Китайські хакери атакували підрядника флоту США – The Washington Post

Китайські хакери викрали дані у підрядника американських військово-морських сил, повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації президента США.

За інформацією газети, хакери отримали доступ до секретної інформації про розробку надзвукових протикорабельних ракет для американських підводних човнів.

За повідомленням, хакери здійснили кібератаки в січні і лютому цього року. Їхньою ціллю, за даними The Washington Post, був підрядник Центру ведення підводних бойових дій. Назва підрядника не розкривається. Зловмисники отримали доступ до 614 гігабайт інформації, що стосується проекту Sea Dragon ( «Морський дракон»).

Військово-морські сили США за підтримки ФБР ведуть розслідування витоку інформації. Слідчі вважають, що за крадіжку відповідальні хакери, які працюють на Міністерство державної безпеки Китаю.

Посольство Китаю в США повідомило агентству Reuters, що не знає про хакерську атаку. У дипмісії додали, що китайський уряд «рішуче виступає проти будь-яких форм кібератак».