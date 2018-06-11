Грузія: акції протесту у Тбілісі тривають, 4 учасників затримано

На акціях протесту у Тбілісі вранці 11 червня затримали чотирьох учасників, і зокрема – одного з організаторів – Звіада Куправу, повідомляє проект Радіо Свобода Эхо Кавказа з посиланням на очевидців.

У грузинському МВС журналістам повідомили, що Куправу і ще трьох учасників акції затримали за адміністративне правопорушення: їм інкримінують дрібне хуліганство і відмову виконати законну вимогу представників правоохоронних органів.

Раніше поліція зажадала від маніфестантів прибрати з проїжджої частини намети і перенести їх на колишнє місце – на територію перед парламентом. Учасники акції відмовляються виконувати вимогу правоохоронців. Місце проведення акції зараз обгороджене залізними бар'єрами і поліцейським кордоном. Охоронці порядку пояснюють свої дії заходами безпеки.

Перенести намети на дорогу перед будівлею парламенту на проспекті Руставелі протестувальники вирішили вчора, 10 червня. Тоді ж лідер протесту Заза Саралідзе виступив із вимогою відставки міністрів внутрішніх справ та юстиції, а також, щоб «нового генерального прокурора обирав народ».

Тим часом, колишньому високопосадовцю Генпрокуратури Грузії Марзі Субеліані повідомили про підозру за статтею «неповідомлення про злочин» та взяли під арешт. Наступне засідання у цій справі заплановано на 30 липня.

4 червня Саралідзе заявив, що чекатиме до 10 червня конкретних кроків уряду щодо повторного розслідування смерті його сина для того, щоб винні понесли відповідальність, а якщо вимога не буде виконана – поновить протести.

5 червня з’явилась інформація про затвердження складу тимчасової слідчої комісії у цій справі.

Демонстрації у Грузії почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду щодо двох юнаків, підозрюваних у вбивстві під час бійки у Тбілісі 16-річного Давида Саралідзе взимку минулого року. Як повідомляють ЗМІ, суд у Тбілісі виправдав одного з обвинувачених у вбивстві, а щодо другого перекваліфікував обвинувачення з умисного вбивства на спробу умисного вбивства. Водночас першого суд все одно визнав винним у вбивстві іншого загиблого тоді в бійці підлітка – Левана Дадунашвілі.

Фактично не було встановлено й доведено, хто убив Саралідзе, хоча обоє підозрюваних були засуджені – до 10 і 9 років позбавлення волі.

Лідер протесту Заза Саралідзе, батько загиблого Давида, наполягав на тому, що й інші люди, крім двох підозрюваних, які потрапили до суду, несуть відповідальність за смерть його сина, але врятувалися від покарання, бо їхні родичі працювали в грузинській Генпрокуратурі.

Спочатку протестувальники закликали головного прокурора Грузії Іраклі Шотадзе піти у відставку, але після того, як Шотадзе це зробив, демонстранти посилили свої вимоги, вимагаючи відставки всього уряду.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі відмовився піти у відставку, але наказав провести нове розслідування вбивств. Парламент Грузії створив тимчасову слідчу комісію в справі про вбивство на початку грудня минулого року в центрі Тбілісі двох підлітків.

За повідомленнями, акції співчуття вимогам Саралідзе відбулися ще в кількох містах Грузії.