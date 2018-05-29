Грузія розриває дипломатичні відносини зі Сирією через підтримку сепаратизму

Грузія заявляє, що розірве дипломатичні відносини з Сирією за рішення офіційного Дамаска визнати сепаратистські грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію незалежними країнами.

29 травня міністр закордонних справ Грузії Міхеїл Джанелідзе написав на своїй сторінці у Twitter, що «визнання незалежності історичних регіонів Грузії маніпульованим Росією режимом Асада в Сирії є ще одним грубим порушенням міжнародного права з боку Асада і має бути засуджене міжнародною спільнотою».

Цього ж дня МЗС Грузії заявив, що розпочав процедуру розриву відносин із офіційним Дамаском.

В офіційній заяві відомства мовиться: «29 травня 2018 року сирійський режим у результаті маніпуляцій з боку Російської Федерації та з порушенням основоположних норм і принципів міжнародного права ухвалив незаконне рішення, визнавши так звану незалежність Абхазії і Цхінвальського регіону/Південна Осетія. Цим рішенням режим Башара Асада підтримував військову агресію проти Грузії з боку Російської Федерації, незаконну окупацію грузинських регіонів і етнічну чистку протягом багатьох років».

У зовнішньополітичному відомстві Грузії вважають, що «сирійський режим ігнорує міжнародно-правові зобов’язання щодо територіальної цілісності суверенної держави і непорушності міжнародно визнаних кордонів». Беручи до уваги ці обставини, Грузія почала процедуру розриву дипломатичних відносин із Сирійською Арабською Республікою.

«Слід наголосити, що міжнародне співтовариство рішуче підтримує суверенітет, територіальну цілісність Грузії і політику невизнання окупованих територій», – зазначили у відомстві.

Міністерство закордонних справ Грузії закликає міжнародне співтовариство належним чином оцінити незаконне рішення сирійського режиму і вжити адекватних заходів.

Дамаск, Цхінвалі і Сухумі відкриють диппредставництва

Грузинська відповідь надійшла невдовзі після того, як сепаратистські чиновники в Абхазії і Південній Осетії повідомили на своїх сайтах про рішення офіційного Дамаска.

Про те, що Цхінвалі розгляне питання про відкриття свого посольства в Дамаску, повідомляє російське агентство «РИА-Новости», цитуючи керівника південно-осетинського зовнішньо-політичного відомства Дмитра Медоєва: «Визнання Сирійською Арабською Республікою Південної Осетії має для нас велике значення. Ми вдячні президенту САР Башару Асаду за ухвалення такого рішення. Це велика честь для нас, і це накладає на нашу країну велику відповідальність. Ми до цієї відповідальності готові», – сказав Медоєв.

За його словами, тепер йтиметься про «відкриття дипломатичних місій у Цхінвалі і Дамаску».

Таку ж заяву зробив лідер сепаратистського регіону Абхазія Рауль Хаджимба, заявивши, що Абхазія та Сирія «домовилися про взаємне визнання та встановлення дипломатичних відносин між обома країнами через посольства, що відображає їхнє загальне бажання розвивати відносини у всіх сферах».

Сирійське державне інформаційне агентство SANA також повідомило, що Дамаск погодився визнати Абхазію та Південну Осетію «як вдячність за їхню позицію підтримки, яку вони демонструють у період терористичної агресії проти Сирії».

У 2008 році незалежність Абхазії і Південної Осетії визнала Росія. Це сталося після короткої війни між Росією і Грузією в серпні того ж року. У обох регіонах є російські війська та бази.

Крім Росії, рішення Сухумі і Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Тбілісі і країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.

Україна засуджує рішення Сирії

Україна засудила рішення Сирії визнати ці території незалежними. Про те, що Україна є вірною у підтриманні суверенітету і територіальної цілісності Грузії, заявив 29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці у Twitter:

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео заявив, що у Вашингтоні вважають окуповані Росією грузинські території – Абхазію і Південну Осетію невід’ємною частиною Грузії, і продовжать надавати підтримку Тбілісі. Помпео закликав Москву вивести війська з Абхазії і Південної Осетії.