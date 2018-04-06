Каспаров: «Як ви насмілились себе захищати» – багаторічна позиція Путіна

Російський опозиціонер та відомий шахіст Гаррі Каспаров відреагував на заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу про нарощування військового потенціалу НАТО.

«Як ви насмілились себе захищати!» – це багаторічна позиція Путіна. Немов Україна та Грузія не відповіли на це запитання», – написав Каспаров у Twitter.

ЗМІ повідомляють, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у середу: «В країнах Балтії та Польщі вже розміщено 10-тисячний контингент, що має всі види наступальної зброї. Активізується діяльність флотів США та інших країн НАТО в Чорному та Балтійському морях, кількість навчань та тренувань Північноатлантичного альянсу зросла, і при цьому має явний антиросійський характер».

«Кремлівський міністр війни поскаржився, що НАТО має 10-тисячний «наступальний» контингент в Балтії та Польщі. Росія має 400 тисяч військових в Західному військовому секторі і всі його навчання симулюють напад на західних сусідів», – написав у відповідь на повідомлення про цю заяву Джуліан Ропке з німецького видання Bild.