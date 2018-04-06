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06 Квітень 2018, Київ 10:58
Політика

Каспаров: «Як ви насмілились себе захищати» – багаторічна позиція Путіна

Президент Росії Володимир Путін

Російський опозиціонер та відомий шахіст Гаррі Каспаров відреагував на заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу про нарощування військового потенціалу НАТО.

«Як ви насмілились себе захищати!» – це багаторічна позиція Путіна. Немов Україна та Грузія не відповіли на це запитання», – написав Каспаров у Twitter.

ЗМІ повідомляють, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив у середу: «В країнах Балтії та Польщі вже розміщено 10-тисячний контингент, що має всі види наступальної зброї. Активізується діяльність флотів США та інших країн НАТО в Чорному та Балтійському морях, кількість навчань та тренувань Північноатлантичного альянсу зросла, і при цьому має явний антиросійський характер».

«Кремлівський міністр війни поскаржився, що НАТО має 10-тисячний «наступальний» контингент в Балтії та Польщі. Росія має 400 тисяч військових в Західному військовому секторі і всі його навчання симулюють напад на західних сусідів», – написав у відповідь на повідомлення про цю заяву Джуліан Ропке з німецького видання Bild.

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