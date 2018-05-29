Україна засуджує визнання Сирією суверенітету Абхазії та Південної Осетії – Клімкін

Україна засуджує визнання режимом Башара Асада суверенітету Абхазії та Південної Осетії, написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Ми залишаємося вірними підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії та незмінно стоїмо пліч-о-пліч з нашими грузинськими друзями. Зграя союзників Росії всім давно відома», – заявив він.

29 травня міністр закордонних справ Грузії Міхеїл Джанелідзе написав на своїй сторінці у Twitter, що «визнання незалежності історичних регіонів Грузії маніпульованим Росією режимом Асада у Сирії є ще одним грубим порушенням міжнародного права з боку Асада і має бути засуджене міжнародною спільнотою».

Цього ж дня МЗС Грузії заявив, що розпочав процедуру розриву відносин із офіційним Дамаском.

Раніше фактична влада сепаратистських регіонів Грузії ­– Абхазії і Південної Осетії повідомила, що Сирія погодилася визнати «незалежність» цих регіонів. Згідно з повідомленнями, в Сухумі і Цхінвалі з’являться посольства Сирії, а в Дамаску будуть відкриті абхазьке й південноосетинське представництва.

У 2008 році незалежність Абхазії і Південної Осетії визнала Росія. Це сталося після короткої війни між Росією і Грузією в серпні того ж року. Тбілісі і країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії. Крім Росії, рішення Сухумі і Цхінвалі про незалежність визнали також Нікарагуа, Венесуела і Науру.

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео заявив, що у Вашингтоні вважають окуповані Росією грузинські території – Абхазію і Південну Осетію невід'ємною частиною Грузії, і продовжать надавати підтримку Тбілісі. Помпео закликав Москву вивести війська з Абхазії і Південної Осетії.