Клімкін розповів про теми «нормандської» зустрічі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив у мережі Twitter, про що говоритиме з німецьким, французьким та російським колегами на зустрічі в «нормандському форматі» в Берліні 11 червня.

«Нам своє робити: реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством – це шлях до миру. Сьогодні в окупованому Донбасі є українська земля та українські громадяни, але немає України. Маємо туди повернутися», – вказав український міністр.

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України обговорять конфлікт на Донбасі. Очікується, що одним із центральних буде питання про розгортання миротворчої місії ООН.

Усі сторони переговорів підтримують таку місію, але мають різні позиції щодо її мандату.

Україна, Німеччина та Франція прагнуть, щоб війська ООН були розгорнуті на всіх територіях, контрольованих бойовиками, підтримуваними Росією, в тому числі на українсько-російському кордоні. Москва виступає проти цієї ідеї.

З квітня 2014 року на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей. За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, кількість цивільних жертв в результаті конфлікту перевищила 2700 людей, ще дев’ять тисяч зазнали поранень. За оцінками, 1,6 мільйона людей стали біженцями всередині країни, це наймасовіше вимушене переселення в Європі та серед 10 найбільших у світі.