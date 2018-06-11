Синоптики обіцяють зливи на заході і півночі України

Захід, а згодом – і північ України найближчими днями накриє дощем і грозами, повідомляє Український гідрометцентр на своєму сайті. Денна температура по Україні коливатиметься від 21 до 29 градусів тепла.

Синоптик Наталія Діденко пов’язує це із впливом циклону.

«12 червня дощі та грози очікуються на Півночі, Заході та у більшості центральних областей, окрім Дніпра та районів. Південна частина України і Схід належатимуть сухій сонячній погоді. Температура повітря +25+30 градусів. У зливах ймовірне короткочасне зниження температури повітря на 3-6 градусів. Кияни, не ховайте далеко парасолі – нарешті знадобляться. У столиці дощ з грозою передбачається вже сьогодні пізнього вечора, найближчої ночі, завтра вдень. У вівторок в другій половині дня ймовірність опадів зменшиться», – анонсує вона.

Навесні 2018 року в Києві було встановлено 17 температурних рекордів, які зафіксовані у квітні та травні.

Зважаючи на те, що цьогорічний квітень був за температурним режимом рекордним, метеорологічне літо у Києві розпочалось 29 квітня, а метеорологічна весна тривала лише 36 днів.