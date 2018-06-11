У Грузії поліція затримала десятки учасників акції протесту

Десятки членів та прихильників опозиційної партії Грузії «Єдиний національний рух» затримала поліція під час демонтажу силовиками наметів протестувальників у центрі Тбілісі.

Член «Єдиного національного руху» Заал Удумашвілі повідомив журналістам, що в числі затриманих поліцією 11 червня – депутат парламенту Ніка Меліа та депутат міськради Тбілісі Іраклій Надірадзе.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило раніше про затримання 11 червня одного із організаторів антиурядового протесту Звіада Куправи та трьох інших демонстрантів за звинуваченням у дрібному хуліганстві і непокорі представникам правоохоронних органів. Тбіліський міський суд засудив їх до 14 діб позбавлення волі.

Читайте також: Грузія: акції протесту у Тбілісі тривають, 4 учасників затримано

Демонстрації у Грузії почалися 31 травня на знак протесту проти вироку суду щодо двох юнаків, підозрюваних у вбивстві під час бійки у Тбілісі двох підлітків у грудні. Протести припинялися після 6 червня, але відновилися 10 червня. Протестувальники встановили свої намети перед будівлею парламенту в Тбілісі.

Один із лідерів протесту Заза Саралідідзе, який є батьком однієї з жертв, зажадав негайного звільнення Куправи та двох інших протестуючих. Саралідзе також закликав грузинів приєднатися до протесту.

Саралідзе та його прихильники вимагають відставки уряду. Вони вважають, що й інші люди, крім двох підозрюваних, які потрапили до суду, несуть відповідальність за смерть підлітків, але уникнули покарання через те, що їхні родичі працювали в грузинській Генпрокуратурі.