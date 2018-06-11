Комісія не знайшла дисциплінарного проступку в словах заступника Супрун про онкохворих

Дисциплінарна комісія, яка розглядала провадження стосовно заступника міністра охорони здоров’я Олександра Лінчевського, не виявила в його словах дисциплінарного проступку. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, таке рішення ухвалили на засіданні комісії 11 червня.

«Комісія не вбачає дисциплінарного проступку і пропонує прем’єр- міністру закрити дисциплінарне провадження», – заявив голова комісії Костянтин Ващенко.

Водночас, за його словами, висловлювання Лінчевського, які викликали обговорення й незадоволення, містять ознаки порушення етичних норм і несуть репутаційні загрози для органів державної влади. При цьому комісія, як заявив Ващенко, не може ухвалювати рішення щодо морально-етичного аспекту висловлювань Лінчевського, це не передбачене законодавством. Тому в комісії рекомендують урядові самостійно вирішити це питання.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун висловила сподівання, що рішення прем’єр-міністра Волоидмира Гройсмана й уряду «буде спиратися на здоровий глузд».

«Сьогодні ми побачили приклад того, як маніпуляції популістів можуть перемагати реальність. Так, політики мають добирати слова й уникати двозначності. Ми надали роз’яснення, яких вимагало суспільство. Проте всі на власні вуха почули: Олександр Лінчевський боровся за програму лікування за кордоном. Відстоював необхідність лікування найбільш складних пацієнтів. Попри те, що комісія не знайшла дисциплінарного проступку, нам інкримінують етичне порушення – і це 100% брехня!», – написала Супрун у Facebook.

4 червня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наказав порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника міністра охорони здоров'я Олександра Лінчевського. «Мета – вивчення інформації, поширеної в ЗМІ, щодо його висловлювань. Знаючи прем’єра, впевнений: якщо скандальні слова заступника міністра про смертельно хворих людей дійсно мали місце, йому точно буде непереливки», – сказав речник голови уряду Василь Рябчук.

Прес-служба Міністерства охорони здоров’я 3 червня повідомила, що Олександр Лінчевський просить вибачення за «неприпустимо невдало використані вислови» про неефективне лікування онкохворих за кордоном під час виступу в Рахунковій палаті.

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2 червня на сайті «Онкологічний портал України» з'явилася стенограма виступу Лінчевського під час засідання Рахункової палати у відповідь на запит голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольги Богомолець.

Згідно з нею, Лінчевський заявив: «Щодо ефективності. Щодо нерезультативності і неекономності використання грошей. У сухому залишку 25 відсотків пацієнтів, власне, помирають. Тобто кожен четвертий лікується за кордоном неефективно. Друзі, колеги! Це рак. Вони всі помруть. Вони всі помруть без варіантів. І ефективність цієї програми є нуль відсотків. Ті проблеми, тобто ті онкологічні захворювання, які, власне, потребують трансплантації кісткового мозку, вони закінчуються смертю. Рано чи пізно».