Суд призначив підготовче засідання щодо фігурантів справи про вбивство Вороненкова

Шевченківський районний суд Києва призначив на 13 червня підготовче засідання у кримінальному провадженні щодо двох фігурантів вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дмитра Вороненкова.

Як йдеться в повідомленні суду у Facebook, засідання відбудеться у справі Ярослава Тарасенка й Олександра Лося. Їх обох звинувачують у пособництві в умисному вбивстві з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб. Крім того, Тарасенка звинувачують також за статтею «незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікація, незаконне видалення чи зміна її маркування, або незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв».

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У суді додали, що отримали обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні 11 червня.

Колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

За півтора місяці до цього, 5 лютого, Слідчий комітет Росії офіційно оголосив Вороненкова в розшук. Його звинувачували в шахрайстві.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав в Києві свідчення проти екс-президента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.

У жовтні 2017 року генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що слідчі знають імена учасників і організаторів вбивства Дениса Вороненкова. За його словами, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

10 травня прокуратура Києва заявила про завершення розслідування вбивства Вороненкова, підозру у справі повідомили організатору та п’ятьом співучасникам убивства.

За даними прокуратури, двоє підозрюваних перебувають під вартою, а матеріали щодо організатора (громадянина Росії Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенка і громадянина України Ярослава Левенця), які перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування в якому триває.