МЗС Росії про нові санкції США: «ми це запам’ятаємо»

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало США через запровадження санкцій проти російських громадян і компаній. МЗС Росії назвало цей крок ще однією «безуспішною спробою» тиснути на Москву.

«Результат, як і раніше, буде нульовий – змусити Росію змінити самостійний курс на міжнародній арені не вийде. Але американські політики продовжують перебувати в полоні ілюзій… Зі свого боку, звичайно, звернули увагу на те, що два останніх розширення Вашингтоном антиросійських санкцій відбулися напередодні наших головних національних свят – Дня Перемоги і Дня Росії. Ми це запам'ятаємо», – заявили в МЗС Росії 12 червня.

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11 червня Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти трьох громадян Росії і п’яти російських компаній, підозрюваних у причетності до «шкідливої кібердіяльності» і зв’язках з ФСБ.

У квітні США запровадили нові санкції проти низки російських бізнесменів.