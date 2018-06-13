Українці Австралії приєдналися до одноденного голодування солідарності з Сенцовим

Австралійська федерація українських організацій (AFUO) закликала «наших друзів по всьому світу» висловити солідарність з Олегом Сенцовим і взяти участь в одноденному голодуванні 13 червня, напередодні чемпіонату світу з футболу в Росії. Про це повідомив генеральний секретар Світового конгресу українців Стефан Романів, який живе в Австралії.

Раніше Український конгресовий комітет Америки закликав усіх небайдужих долучитися до одноденного голодування на знак солідарності з ув’язненим у Росії українським режисером. Тих, хто долучиться до акції, закликають писати про це у соцмережах із хештегами: #LetMyPeopleGo, #FreeSentsov, #SaveOlegSentsov.

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Українські організації світу закликають уряди країн свого перебування підтримати негайне звільнення Олега Сенцова і понад 60 інших українських політв’язнів, які зараз перебувають у Росії.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.