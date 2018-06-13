Фонд Пінчука заплатив понад 100 тисяч доларів Болтону до його призначення радником Трампа – ЗМІ

Видання The Washington Post та інші американські ЗМІ повідомляють, що нинішній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон до свого призначення отримав 115 тисяч доларів від фонду українського бізнесмена Віктора Пінчука.

Як повідомляє газета, ці гроші Болтон отримав за виступи на заходах, організованих фондом Пінчука в Києві та Мюнхені. Зокрема, на щорічному форумі «Ялтинської європейської стратегії» у вересні 2017 року Болтон запевнив, що президент Трамп не буде радикально змінювати зовнішню політику США.

Про оплату виступів Болтона на форумах у Києві та Мюнхені стало відомо після публікації фінансових даних Білим домом, як того вимагає американське законодавство.

Речниця Пінчука Наталія Вовк заявила, що фонд українського бізнесмена запросив Болтона виступити з метою «залучення найкращих ораторів, які представляють різні точки зору з політичного спектру своїх країн».

Представник Болтона відмовився коментувати ці повідомлення.

У травні 2018 року британська телекомпанія ВВС заявила, що особистий адвокат Дональда Трампа, Майкл Коен, отримав виплату щонайменше 400 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні 2017 року.

У своєму розслідуванні ВВС з посиланням на два різних неназваних джерела повідомляє, що оплату здійснили посередники, які діяли в інтересах Порошенка. Коен заперечує це твердження. Крім того, зазначається, що немає підтверджень, що Трамп знав про цей платіж.

В Адміністрації президента України назвали відвертою брехнею, наклепом і фейком розслідування британської телекомпанії ВВС щодо організації першої зустрічі між президентом України Петром Порошенком і президентом США Дональдом Трампом у червні минулого року.

Крім того, Банкова вимагала спростування й погрожувала зверненням до суду, якщо не буде спростування.